مسلسل الطاووس الحلقة 23.. توقعات بإيجاد من باع المخدر لزين وأصحابه في ليلة الاغتصاب

ينتظر المشاهدون الحلقة الجديدة من مسلسل الطاووس، كما انطلقت التوقعات حول ماذا سيحدث في مسلسل الطاووس الحلقة 23 الليلة، بعدما شهدت الحلقة السابقة من المسلسل العديد من الأحداث.

مسلسل الطاووس الحلقة 23

يتوقع بعض متابعي المسلسل عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، بأن يصل المحامي كمال الذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، إلى الشخص الذي باع المخدر الذي وضعه زين لأمنية والتي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ، في الغصير ليقوم بتغييبها عن الوعي واغتصابها في ليلة زفاف كريم الذي جسد شخصيته الفنان محمد عامل، في أحد الفنادق بالساحل الشمالي.

كما توقع اخرون أن تتخذ فرح خطوة جديدة مع الفتاة التي اعترفت لها بقيام زين بنفس الفعل، الذي ارتكبه مع أمنية معها بعد أن قام بتخديرها من خلال شرب العصير.

الحلقة 22 من مسلسل الطاووس

بدأت الحلقة 22 من مسلسل الطاووس، بتعذيب المحامي كمال الأسطول لفيجو خطيب أمنية والذي يجسد شخصيته الإعلامي خالد عليش، بعدما استعان بالميكانيكي الذي يدعى جنش لكي يقوم بتعذيب فيجو وعاطف زوج شقيقة أمنية التي تدعى سمية، وطالب منهم بألا يتعرضوا لها نهائيا.

محاولات توحيد الجبهة ضد المغتصبين

ويقابل كمال، المستشار الذى يلعب دوره الفنان جمال عبد الناصر، ويعرض عليه أن يقومون بضم كل المجهودات التي يقومون بها هو وفرح التي اعترفت لها فتاة بقيام زين باغتصابها أيضا ضد الشباب الذين قاموا باغتصاب أمنية والتي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ، لكي يستطيعوا أن يحصلوا على أكبر حكم ضد هؤلاء الشباب.

وتحاول المذيعة ليلى نصار والدة طارق المنزلاوي، أن تأخذ الصحفية «فريدة» في طريقها بأن تعرض عليها أن تكون مذيعة، وتحصل على أموال كثيرة مقابل أن تبعد عن القضية التي تبحث ورائها.

ويحاول زين ابن المحامي ضياء شاهين، أن يصل للصفحة التي تهاجمهم عبر السوشيال ميديا وتقوم بالتحريض ضدهم، وهي المسؤولة عنها فرح الزاهد لكي تساعد أمنية في أخذ حقها.