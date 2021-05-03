مسلسل الطاووس الحلقة 22.. جمال سليمان يوحد الجبهة لإدانة المغتصبين

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل الطاووس، العديد من الأحداث، وبدأت بتعذيب المحامي كمال الأسطول الذي يجسد شخصيته الفنان السوري جمال سليمان، لفيجو خطيب أمنية، الذي يجسد شخصيته الإعلامي خالد عليش.

مسلسل الطاووس الحلقة 22

واستعان كمال بالميكانيكي «جنش»، لكي يعذب فيجو وعاطف زوج شقيقة أمنية، الذي يجسد شخصيته الفنان أشرف مصيلحي، وطلب منهم بألا يتعرضوا لها نهائيا، ولا يضغطون عليها من أجل الزواج من فيجو.

ويقابل كمال الأسطول في الحلقة 22 من مسلسل الطاووس، المستشار الذى يلعب دوره الفنان جمال عبدالناصر، ويعرض عليه أن يضم كل المجهودات التي يقومون بها ضد الشباب الذين اغتصبوا أمنية، التي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ، لكي يستطيعوا أن يحصلوا على أكبر حكم ضد هؤلاء الشباب.

وتحاول المذيعة ليلى نصار والدة طارق المنزلاوي، التي تلعب دورها الفنان رانيا محمود يس، أن تأخذ الصحفية «فريدة» في طريقها بأن تعرض عليها أن تكون مذيعة، وتحصل على أموال كثيرة مقابل أن تبعد عن القضية التي تبحث وراءها، والحصول على أدلة جديدة لإدانة ابنها الذي شارك في قضية الاغتصاب.

زين يحاول الوصول إلى الصفحة التي تهاجمهم عبر السوشيال ميديا

ويحاول زين ابن المحامي ضياء شاهين، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، أن يصل للصفحة التي تهاجمهم عبر السوشيال ميديا، وتحرض ضدهم، وهي المسئولة عنها فرح الزاهد، لكي تساعد أمنية في أخذ حقها دون الإفصاح عن هويتها.

مسلسل الطاووس بطولة سهر الصايغ، وجمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ورانيا محمود ياسين والفنان جمال عبدالناصر، وأحمد فؤاد سليم.