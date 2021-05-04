مسلسل بنت السلطان الحلقة 23.. فشل محاولات قتل باسم سمرة

دارت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بنت السلطان، في أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا، بتذكرها علاقتها السابقة بزوجها باسم سمرة.

وتتفق روجينا مع أحد الأفراد، لتحديد موعد قتل باسم سمرة، وتتفاجىء روجينا، بزيارة باسم سمرة لزوجها أحمد مجدي، ليقنعه بشراء أرضه لمشروعه.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل بنت السلطان

وتكتشف روجينا، خداع رجل الأعمال لها، الذي وعدها بقتل باسم سمرة، بعد تسجيله محاولة تحريضه على قتل الأخير ويساومها لدفع باقي مبلغ الاتفاق.

وكانت أحداث الحلقة 22 من مسلسل بنت السلطان، دارت بتهديد باسم سمرة، الفنانة روجينا، إذا لم تتعاون معه في تهريب المخدرات.

مسلسل بنت السلطان

مسلسل «بنت السلطان» من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها باسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداثه حول الفتاة الشعبية عزة حياتها على المحك، فبعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار الخردوات في مصر، تقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر عزة الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

ويضم المسلسل عددًا من نجوم الفن بينهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الروس، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.