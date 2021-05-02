روجينا تعلن تعافيها من إصابة «بنت السلطان».. فكت «الغرز»

أعلنت الفنانة روجينا فك الـ7 غرز التجميلية التي خضعت لها بعد إصابتها أثناء تصوير مسلسل «بنت السلطان».

وكتبت روجينا، عبر حسابها على «فيسبوك»: «شكرا دكتور ياسر البدوي تعبتك معايا وشكرا إنك استحملت خوفي وقلقي والحمد لله فكيت السلك النهارده والنتيجة أحسن مما كنت أتخيل، شكرا يا دكتور شكرا يا رب».

وأصيبت روجينا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، بإصابات بالغة في وجهها أثناء تصوير مسلسلها بنت السلطان، ما اضطر فريق العمل إلى نقلها للمستشفى والاتصال بزوجها الدكتور أشرف زكي.

وأعلن أيمن سلامة، مؤلف مسلسل بنت السلطان، بعد الإصابة بساعات، مغادرة روجينا المستشفى بعد إصابتها أثناء التصوير.

وقال سلامة عبر حسابه على فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل.. ألف سلامة عليكي يا روجينا.. الحمد لله على كل شيء.. إصابة روجينا منذ قليل أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى.

ويتبقى لـ روجينا يوم واحد فقط للانتهاء من تصوير «بنت السلطان» والذي تستعد لتصويره خلال الأسبوع الحالي حتى تعلن انتهاء العمل بأكمله.

مسلسل «بنت السلطان» بطولة الفنانة روجينا، وباسم سمرة، سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الروس ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض المسلسل تمام الساعة التاسعة على شاشة قناة «النهار دراما».