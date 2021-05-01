موعد عرض مسلسل بنت السلطان الحلقة 20.. أول بطولة مطلقة لـ روجينا

تعرض الحلقة 20 من مسلسل بنت السلطان، بطولة الفنانة روجينا، وهو أول بطولة مطلقة لها تنافس بها في دراما رمضان 2021، بمشاركة عدد من الفنانين.

وتعرض أحداث الحلقة الـ20 في تمام الساعة التاسعة على شاشة قناة «النهار دراما»، ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين منهم باسم سمرة وبيومي فؤاد وسوسن بدر وغيرهم.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل بنت السلطان

بدأت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بنت السلطان، باكتشاف الفنانة روجينا التي تنتحل شخصية شقيقتها التوأم «منار» بعد وفاتها، الطريقة التي قتل بها شقيقها يوم حفل زفافها، بعد وضع سم فئران له في العصير.

وتكتشف الفنانة روجينا، أنها هى التي كانت مستهدفة من محاولة القتل، وتبدأ رحلة البحث عن قاتل شقيقها، وبدأت مع زوجها «حسام» ويجسد دوره الفنان أحمد مجدي، في البحث.

وكانت «عزة» اكتشفت وفاة شقيقها «عمر» ليلة زفافها، وتعالت صرخاتها بشكل مؤثر، وخضعت «عزة» لتدريبات كثيرة لأجل التأقلم مع تقمص شخصية شقيقتها «منار»، التي انتحرت في أولى الحلقات، وألقت بنفسها تحت عجلات القطار.

مسلسل بنت السلطان

ومسلسل «بنت السلطان» من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها باسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداثه حول الفتاة الشعبية «عزة»، فبعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار الخردوات في مصر، تقسو عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشبهها في شئ، وعندما تقرر الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

ويضم المسلسل عددا من نجوم الفن بينهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الرووس، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.