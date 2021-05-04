مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22.. محاولة أغتيال المستشار الأول للنائب العام

أدارت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22، للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، حول محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز المساعد الأول للنائب العام، واصابة المقدم زكريا يونس بطلق ناري

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22.. إصابة المقدم زكريا يونس بطلق ناري

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22، بعنوان دم أخوك، وكانت أولى مشاهدها إصابة المقدم زكريا يونس بجهاز الأمن الوطني، الذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز بطلق فى الكتف، من أحد العناصر في الشارع، وتم نقله للمستشفى، وقال «أنا مبقتش أخاف من الموت، رغم إن الطلقة قربتني من الموت».

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22.. محاولة اغتيال مستشار النائب العام

ذكرت الحلقة أحداث التجمع الأول سبتمبر 2016، الخاصة بحادث محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز المساعد الأول للنائب العام، وظهر الإرهابي هشام عشماوي من جديد في سيناء مع الإرهابيين، وقع خلافات قوية بينه وبين شخصية الإرهابي الذى جسده عابد عناني، حول إمارة الولاية الإرهابية.

مسلسل الاختيار 2، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019،

العمل من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد