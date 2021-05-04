مجسد دور الضابط الخائن في «الاختيار»: سبب التطرف كراهية النفس ورفض الآخر

قال الفنان تامر الكاشف، الذي جسد شخصية الضابط «حنفي جمال»، في مسلسل «الاختيار 2»، إن المخرج بيتر ميمي، بذل مجهودا كبيرا وساعده في تقديم الشخصية بشكل دقيق وقريب من الجمهور مع تحديد الإطار الذي يتحرك فيه.

وأضاف «الكاشف» في لقاء مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن الضابط حنفي جمال، ظهر منذ المشاهد الأولى له وهو متطرف ويقوم بأشياء لا يقوم بها أفراد الأمن العاديين.

وأوضح مؤدي شخصية الضابط «حنفي جمال»، في مسلسل «الاختيار 2»، أن مشهد فض اعتصام رابعة عكس خيانة الضابط وعدم رغبته في تنفيذ الأوامر العسكرية على الرغم من عدم وجود منفعة عائدة عليه، إلا أنه أراد أن ينفذ ما يراه صحيحا من وجهة نظره.

وألمح الفنان تامر الكاشف، أن سبب التطرف هو كراهية النفس وعدم تقبل الآخر، مشيرا إلى أن التطرف يأخذ درجات كثيرة ويتم عرضها بشكل تدريجي خلال الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار 2».

وأشار الفنان تامر الكاشف، إلى أن موهبته ظهرت منذ دخول الجامعة وحرصه على الالتحاق بفريق التمثيل الخاص بالجامعة، لكي يخرج مواهبه التي حرص على تطويرها لمدة سنوات من أجل نقل أدوار كثيرة يحب أن يعرضها للجمهور المصري والعربي.

ويعكس مسلسل الاختيار بطولات رجال الأمن ضد الإرهابين من مختلف الجماعات الإرهابية التي انبثقت عن جماعة الإخوان.