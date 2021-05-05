مسلسل قصر النيل الحلقة 22.. أحمد مجدي يعرض الزواج على دينا الشربيني

أحداث مشوقة بدأ بها مسلسل قصر النيل الحلقة 22، بعدما اكتشفت كاميليا التي تلعب دورها دينا الشربيني، أنها شقيقة حسين السيوفي الذي يجسد دوره محمد حاتم، من الأم.

كاميليا تخبر حسين بالحقيقة

وسرعان ما كشفت كاميليا لحسين الحقيقة وأنهما شقيقان من ذات الأم، وهو ما سبب صدمة بالغة لحسين السيوفي، ومن ثم بدأ الثنائي في البحث خلف سر اختفاء والدتهما الغامض.

زوجة خالد نوح تسرب أوراق عمله لطليقها

ورغبة منها في الانتقام من زوجها الضابط خالد نوح، قامت شويكار «مريم الخشت» بتسليم المذكرات الخاصة بفهمي السيوفي لطليقها علاء «محمد محمود عبد العزيز»، انتقامًا من زوجها بسبب حبه لكاميليا.

طلاق شويكار وخالد نوح

وبعد ساعات اكتشف الضابط خالد نوح «أحمد مجدي»، تسريب أوراق عمله الخاصة، فقام بتطليق شويكار.

عايدة تتبنى نجل زوجها

وتوالت الأحداث بعرض عايدة على الخادمة شهيرة لتبني طفلها منصور، الذي أنجبته الأخيرة من زوج الأولى، وذلك مقابل مبلغ مالي كبير.

خالد نوح يطلب الزواج من كاميليا

واختتمت الحلقة أحداثها، بعرض الضابط خالد على كاميليا الزواج منه.

مواعيد إعادة عرض مسلسل قصر النيل

فيما تعرض إعادة عرض مسلسل قصر النيل، في تمام الواحدة صباحا بعد منتصف الليل على فضائية «mbc مصر2»، وفي تمام الرابعة والنصف عصرا على فضائية «mbc مصر».

أحداث مسلسل قصر النيل

ويذكر أن أحداث مسلسل قصر النيل تدور في إطار اجتماعي درامي مشوق، في حقبة ستينيات القرن الماضي، حول خلافات أبناء رفعت السيوفي وعمهم منصور السيوفي على ميراث والدهم وتركته الضخمة، وتتوالى الاتهامات المتبادلة بين أفراد العمل.

ومن ثم عمت الفوضى بين كافة أطراف القصر، وبدأ تبادل الاتهامات يقع بينهم.

أبطال مسلسل قصر النيل

ويشارك في بطولة مسلسل قصر النيل نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.