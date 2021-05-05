تصل لـ42.. تعرف على أكثر الأيام حرارة على القاهرة الكبرى خلال أسبوع

كشف بيان صدر اليوم من الهيئة العامة للأرصاد، عن أكثر الأيام حرارة خلال الأسبوع الجاري والقادم، حيث تصل درجات الحرارة إلى 42 في بعض الأيام، متوقعين انكسار الموجه الحارة واعتدال الطقس بداية من يوم الاثنين الموافق 10 مايو الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أكثر الأريام ارتفاعًا بدرجات الحرارة، على محافظات القاهرة الكبري «القاهرة والجيزة والقليوبية» وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد.

أكثر الأيام ارتفاعًا في درجة الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشيرة إلى أنَّ درجات الحرارة تصل اليوم الثلاثاء إلى 40 درجة بالقاهرة، والأجواء ستكون شديدة الحرارة على كل الأنحاء.

ووفق توقع خبراء الأرصاد، فأنه يسود يوم الأربعاء الموافق 5 مايو طقس شديد الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمي 41، بينما تصل درجات الحرارة الصغري حوالي 22 درجة، وذلك على منطقة القاهرة الكبري

وتنخفض درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة يوم الخميس الموافق 6 مايو، لتصبح درجة الحرارة العظمي 40 والصغري 23، أما يوم الجمعة 7 مايو فتصبح درجة الحرارة العظمي يوم الجمعة الموافق 7 مايو حوالي 39 درجة ، والصغري 23 درجة.

وترتفع درجات الحرارة يوم السبت الموافق 8 مايو لتصل درجة الحرارة العظمي 42 بينما الصغري 26، بينما يصل درجة الحرارة العظمي 42 بينما الصغري 23 يوم الأحد الموافقة 9 مايو.

موعد انكسار درجة الحرارة

ومن جانبها، كشفت الأرصاد الجوية، أنَّ البلاد ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ولكن ليس بشكل كبير، ليظل الطقس حارًا على جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المقبلة.