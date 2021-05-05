ريهام سعيد: أنا مش بتاعة مشاكل.. ولو جوزي اتجوز عليا «هقتله»

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تعتبر نفسها الآن «بقايا بني أدم يعافر ويحاول يلم نفسه ويقوم ويبتسم ويمثل أنه محصلش حاجة، ويبقى قوي عشان خاطر ولاده»، موضحة أن وصفها بـ «إعلامية بتاعة مشاكل» يسيء لأبنائها ويضر مصدر دخلها ويُحطم معنوياتها، كونها عاشت في خدمة المواطنين: «اتعمل لي مشاكل عشان بعض حلقات أثارت الجدل، أنا شيفاه نجاح».

ريهام سعيد: بيدخلوني في مشاكل عن طريق صفحات «مضروبة»

وأضافت «سعيد»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»، أن البعض يُدخلها في مشكلات عديدة بسبب الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فهناك من يهاجم بعض الفنانين من صفحات «مضروبة»، ويغضب الفنانين من هذا الأمر: «فاكرني أنا اللي بنتقدهم، أنا عندي «فيس بوك» و«إنستجرام» عليهم علامة زرقاء.

وتابعت: «بقى أي حد عاوز يشتم حد يحطه على أي صفحة تحمل اسمي مزيفة تلاقوني طلعت تريند على طول»، موضحة في الوقت ذاته أنها ترفض أن تكون زوجة ثانية، كما أنها متزوجة حاليًا: « لو جوزي فكر يتجوز عليا أقتله أحسن»، فيما ردت عليها المخرجة إيناس الدغيدي مازحة: «ما انتي بقيتي رد سجون بقى».

ريهام سعيد: لو جوزي عايز يسيبني أهلا وسهلا

وواصلت ريهام سعيد: «جوزي لو اتجوز عليا أقتله، لو سابني وراح اتجوز يبقى هو حر، حتى لو أنا فيا عيب، يسبني ويمشي أهلا وسهلا، سهل جدا يبقى أنا أتحول لمطلقة والأخرى تتحول لمتزوجة، انما احنا الاثنين مع بعض.. لا طبعا».

وعن حلقة الثعالب المثيرة للجدل، قالت «سعيد»: «مكنتش أعرف أن فيه جمعيات تهتم بالحيوانات وأن حلقة صيد الثعالب هتسبب لهم أذى، أنا متشافة زيادة بس عشان كده العين كان على البرنامج، الاعتذار كان لازم يحصل، سواء شايفة أني غلطانة أو مش غلطانة، لو مظهر مؤذي لأي مواطن يبقى لازم أعتذر».