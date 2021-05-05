مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 22.. هند صبري تحصل على بصمات إنجي المقدم

حمل مسلسل «هجمة مرتدة» الحلقة 22 العديد من الأحداث والتفاصيل المثيرة، وذلك في إطار قصة العمل الدرامي المتناولة أحد ملفات المخابرات المصرية عن طريق مجموعة عمليات سرية يقوم بها كل من دينا أبو زيد وسيف العربي، الذين يقومون بهجمات ضد جواسيس في الفترة ما قبل 2011.

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 22

ومن بين أحداث مسلسل «هجمة مرتدة» الحلقة 22، هو نجاح داليا أبو زيد، التي تقوم بدورها الفنانة هند صبري، في أخذ بصمات نازلي شوكت، المجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم، وذلك خلال حوار جمعهما بعد السيمنار المقام خارج البلاد، مما يساعدها في فتح الخزينة الخاصة بها، بعدما تلقت العديد من التدريبات الخاصة بمساعدة اللواء رفعت واللواء فاروق السوهاجي بالمخابرات العامة المصرية.

وخلال الحوار الذي دار بين كل من دينا ونازلي؛، تحدثت الأخيرة معها عن تواجدها بمنزلها من أجل مساعدتها في موضوع الخاص بالسينمار عن طريق ترك لها مجموعة من الكتب المفيدة لها.

تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 22

وفي جانب آخر من مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 22، المذاع عبر شاشة DMC في الساعة 11:55 مساء، واجه سيف العربي، المجسد دوره الفنان أحمد عز مجموعة من الصعوبات من بينها القبض على شريكه طارق، مما قد يجعل مهمته تنتهي، لكنه وجد مخرجا من أجل استمرار تنفيذها، مستطيعا في النهاية الوصول لرائف الذي يعد خيط لشخصية عدنان.

وشهد مسلسل «هجمة مرتدة» الحلقة 22 ظهور خاص للفنان صلاح عبدالله، الذي يجسد شخصية عم منعم، ويشاركه في العمل الدرامي بطولة كل من أحمد عز وماجدة زكي وهشام سليم وهند صبري وإنجي المقدم.