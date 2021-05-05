موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في العراق فلكيا.. ضمن الحظر الشامل

أعلنت جهات معنية بعلوم الفلك وعلماء مختصون، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في العراق فلكيا، وآخر يوم في شهر رمضان المبارك وبداية شوال 1442 هجري، وذلك في ظل انتظار المسلمين والوافدين لتحديد تاريخ العيد، في الوقت الذي اتضح فيه أن هذا الموعد يدخل ضمن فترة الحظر الشامل التي أعلنتها الحكومة العراقية أمس.

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في العراق فلكياً

وقال علماء فلك إن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في العراق فلكيا سيصادف هذا العام يوم الخميس، من الأسبوع المقبل، الموافق 13 مايو الجاري، مؤكدين أن الصيام وشهر رمضان سيتمم ثلاثين يوما الأربعاء بعد القادم.

ويبحث الكثير من الأشخاص في هذه الأيام وخاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في العراق فلكيا، حيث ينتظر المسلمون تحديد الموعد من أجل تحضير أنفسهم لاستقبال العيد.

وكما هو الحال في كثير من البلدان العربية والإسلامية، يبدأ سكان العراق الاحتفال بعيد الفطر بأداء صلاة العيد بعد شروق شمس يوم الخميس الموافق 13 مايو الشهر الجاري، ثم تبدأ طقوس التهاني والمعايدات والزيارات العائلية للأصدقاء طيلة اليوم الأول.

غير أن عيد الفطر 2021 في العراق يشهد هذا العام طقوسا مختلفة في ظل استمرار الظروف الصحية الطارئة، بينما لم يتم تحديد موعد صلاة العيد حتى الآن أو آلية الصلاة والإجراءات التي قد تحدد إقامتها.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام، يبدأ من 12 مايو الحالي، وهو الفترة التي يقع فيها موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في العراق فلكيا.

وسجلت وزارة الصحة العراقية 6143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة «السومرية» الإخبارية، أنّ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع إلى مليون و86 ألفا و141 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15 ألفا و608 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 7242 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 971 ألفا و793 حالة.