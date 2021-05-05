حورية فرغلي: الناس اللي بتشتمني منهم لله.. وشكرا للداعمين

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنه لا يوجد أي تأثير للعملية التي أجرتها مؤخرا في أنفها ولكن العمليات السابق أثرت على السمع عندها بشكل مؤقت، لكن الوضع تحسن حاليا، مبينة أنها تراعي الإجراءات الاحترازية من أجل عدم الإصابة بأي أمر عقب العملية الأخيرة التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن صوتها يعود بالتدريج ويتحسن بشكل تدريجي عقب الانتهاء من العملية الدقيقة التي نفذتها مؤخرا.

وأضافت «فرغلي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، «أن الناس اللي بتشتم أو بتتكلم أو بتقول كلام مش كويس بقول منهم لله، وبشكر كل اللي بيدعموني».

وأجرت حورية فرغلي عملية أنف في الماضي ولكنها ترمت أثر سلبيا عليها، ما جعلها لا تنظر إلى المرآة لعدم عامين حسب أقوالها عقب تعرضها للتنمر، ومرت عقبها بحالة نفسية سيئة وطالبت الجمهور بالدعاء لها، مبينة أن الجميع تخلى عنها ولم يقف معها إلا شقيقها بعد أن كان يساندها الجميع عندما كانت نجمة وتقوم ببطولات أفلام ومسلسلات عديدة.

وأجرت الفنانة حورية فرغلي عملية في أمريكا عقب تحطم أنفها أثناء سقوطها من على حصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية ولأن العملية فشلت تسبب الأمر في صعوبات لها في التنفس والسمع وتنمر من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.