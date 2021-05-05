الانتخابات العراقية.. 3523 مرشحا و44 تحالفا

أغلق باب تقديم الترشيحات وتسجيل الكيانات والتحالفات السياسية والتي تتنافس والتي تشارك في الانتخابات العامة العراقية المبكرة والتي تقرر إقامتها في 10 أكتوبر من العام الجاري، وتبدو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كخلية نحل منهمكة في وضع اللمسات الأخيرة، على جدولة قوائم أسماء المرشحين والقوى المتنافسة وترتيبها وتبويبها.

وقالت الناطقة الإعلامية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي خلال حوارها مع «سكاي نيوز عربية»: «صادقنا على 44 تحالفًا و267 حزبًا، وجميعها أحزاب مرخصة تمتلك شهادات تأسيس، ليبلغ مجموع المرشحين نحو 3523 مرشحا، منهم 1002 مرشح قدمتهم التحالفات، والأحزاب قدمت 1634 مرشحًا، أما المرشحون المستقلون فعددهم 887 مرشحًا، ومن ضمن العدد الكلي للمرشحين تمت مراعاة الكوتة النسائية بواقع 25%، حيث ثمة 963 مرشحة».

وأضافت جمانة: «والآن يتم تبويب وتدقيق بيانات المرشحين ومعلوماتهم، حيث يتم الإحالة إلى الجهات المعنية بالأمر، مثل وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية، والهيئة الوطنية المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، وخلال 15 يومًا من تاريخ إرسال الملفات لتلك الجهات المذكورة ستصلنا نتائج وخلاصات عمليات الفحص والتمحيص والتدقيق وحيث هناك في هذا الصدد، غرفة عمليات مشتركة بيننا كمفوضية انتخابات، وبين تلك الجهات التي عددتها أعلاه»، وأوضحت: «وعليه فعدد المرشحين الحالي الخاضع للمراجعة والمداولة ليس نهائيًا، بإنتظار اكتمال إجراءات التحقق وورودها لنا، حول أهلية كل مرشح على حده، فقد يكون أحد المرشحين عليه جنحة ما، أو لديه شهادة مزورة وهكذا، وبعدها سيصادق مجلس المفوضين بطبيعة الحال، على الأسماء النهائية للمرشحين».

وإختتمت المتحدثة الرسمية بلسان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، حديثها مع «سكاي نيوز عربية»: «وبعد الانتهاء من مرحلة تدقيق وغربلة المرشحين، والمصادقة على أسمائهم من قبل المفوضية، ستبدأ عملية القرعة لبيان تسلسل أرقام المرشحين».

يذكر أن هذه الانتخابات المبكرة تقررت نتيجة الاحتجاجات الشعبية العارمة أواخر عام 2019، الرافضة لسوء إدارة البلاد وتخلف الخدمات، وتفشي الفساد والبطالة، وتردي واقع الناس المعيشي والحياتي، في بلد غني يسبح على بحار من الموارد الطبيعية.