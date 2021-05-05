محافظ القاهرة يتفقد حي مصر الجديدة لمتابعة إصدار التراخيص الجديدة

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية، صباح اليوم، من المقرر أن تشمل المركز التكنولوجى لحى مصر الجديدة لمتابعة سير عمل منظومة التراخيص الجديدة التى بدأت الدولة العمل بها تجريبيًا فى عدد من الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية من أول مايو الجاري.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة بما يستهدف ضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، بدأ التطبيق التجريبى لهذه المنظومة بحى مصر الجديدة بداية من أول مايو ولمدة شهرين على أن يتم إدراج باقى الأحياء من أول يوليو القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت كما تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية .

محافظ القاهرة : المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت كما تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية .

ويقوم المركز التكنولوجى بإرسال ملف الترخيص الكترونياً للجامعة لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوم وفى حالة عدم مطابقة المواصفات تقوم باعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب ليقوم المكتب الهندسى بتعديل ولا تتجاوز مدة اجراءات الترخيص 60 يوم .