11 تكليفا للمحافظين مع فتح باب رخص البناء الجديدة.. تعرف عليها 

مع بدء فتح باب رخص البناء وفق الاشتراطات الجديدة كتطبيق تجريبي لمدة شهرين في عدد من الأحياء على مستوى الجمهورية، وبعدها يتم تعميم التطبيق في كل الأحياء والمراكز مع مطلع يوليو المقبل؛ أصدرت وزارة التنمية المحلية عدة تعليمات للمحافظات، وعلى رأسها المحافظين، بشأن إصدار تراخيص البناء لتنظيم الأمور وإزالة أي عقبات.

توجيهات التنمية المحلية للمحافظين بشأن ملف التراخيص

ورصدت «الوطن» توجيهات التنمية المحلية للمحافظين بشأن ملف التراخيص وهي كالتالي:

- يمكن للمحافظين استخدام السلطة الممنوحة لهم وفقا للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجاري.

- تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ، لإدارة منظومة العمران بكل محافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص، ويشارك في تلك اللجنة السكرتير العام للمحافظة أو السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمراني والمستشار القانوني وممثل من الرقابة الإدارية.

تشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحي برئاسة رئيس المدينة

- تشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحي، برئاسة رئيس المدينة أو الحي لمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران، وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء بمشاركة المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والإدارة المالية والشؤون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية.

- السماح باستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائية والأكواد وصحيح القانون.

- المتابعة المستمرة لكل المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبي للمنظومة وهي حي مصر الجديدة، وحي جنوب الجيزة، ومركز ومدينة قها، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر، وحي المنتزه أول، ومركز ومدينة كفر الدوار، ومدينة مطروح، ومركز ومدينة قويسنا، وحي ثان طنطا، ومركز ومدينة سيدي سالم، ومركز ومدينة فارسكور، ومركز ومدينة طلخا، ومركز ومدينة العريش، ومدينة شرم الشيخ، وحي الشرق بمحافظة بورسعيد، وحي ثالث الإسماعيلية، وحي السويس، وحي أول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببني سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحي غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحي جنوب الغردقة.

- استمرار متابعة دور المراكز التكنولوجية في المنظومة الجديدة بدءا من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة، وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص.

- المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبي.

- إعداد الكوادر المحلية المشاركة في تنفيذ منظومة البناء الجديدة، من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتخطيط.

- الاستعداد لبدء تطبيق منظومة البناء على المدن المصرية بداية من 1 يوليو المقبل.

- متابعة التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل على ميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها الفترة المقبلة.

- القضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص وتنظيم الشكل العام واستعادة المظهر الحضارى للمدن والأحياء.