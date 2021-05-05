مصطفى.. طفل يعول أسرة من 5 أفراد بعد إصابة والده بورم على المخ

لم يتجاوز الثانية عشر من عمره، إلا أنه يعيش حياة رجل يافع يعول هم أسرته بعد أن مرض والده وبات بدون عمل، قرر بيع المناديل في إشارات مرور ميادين الغردقة، للإنفقا على أسرته المكونة من ةالده المريض بورم في المخ ووالدته ربة المنزل وشقيقاته البنات الثلاثة.

الطفل مصطفى ناصر، في الصف السادس الابتدائي، وجد تعاطفا من قبل المواطنين في مدينة الغردقة حيث تم تداول صورة له أثناء عمله كبائع مناديل متجول عند إشارة سور مستشفى الغردقة العام وهو يحمل في يديه كمية من المناديل ويحمل داخله هموم الحياة وكيفية توفير نفقات أسرته الصغيرة حيث اشتد المرض علي والده ليصاب بورم في المخ فلم يعد قادرا علي العمل ووالدته ربة منزل ولديه ثلاثة شقيقات بمراحل التعليم.

تقول والدة مصطفي: «زوجي كان يعمل بالقطاع السياحي منذ عشرين عاما حتي أصيب بورم في المخ ولم يعد قادرا علي العمل ويحتاج عملية، فتراكمت علينا الديون حيث نسكن في منزل بالايجار في شارع الاستاد بمنطقة ستوب شوب ولا نملك ما يمكننا من سداد إيجار المنزل».

وأضافت أن ابنها الصغير أصبح هو رب الأسرة: «قرر يبيع مناديل رغم صغر سنه وهو الآن شايل مصاريف البيت ومصاريف أخواته البنات ويخرج الصبح في رحلة البحث عن الرزق ولا يعود سوي آخر النهار وفي جبعته مرة 30 جنيه ومرة 50 جنيه ومرة 70 جنيه كل يوم ورزقه»، وتابعت: «أن ذلك يكفي بالكاد الأكل والشرب ولا نستطيع سداد إيجار المنزل 1100 جنيه شهريا وبتنا مهددين بالطرد في الشارع لعدم سداد الإيجار لعدة شهور سابقة».

وتطالب والدة مصطفى المسؤلين بمحافظة البحر الأحمر بالنظر إليهم بعين العطف وتوفير مسكن بإيجار اقتصادي ومصدر دخل لهم حتى يستطيع مصطفى التفرغ لدراسته مثل باقي أقرانه حيث يصعب عليها تجوله في الشارع وزملاء له يلهَون ويلعبون بالنوادي.