اليوم وغدا... قافلة طبية لخدمة أهالي قرية دلجا بديرمواس في المنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، اليوم الأربعاء، تستمر حتي غدا الخميس، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وأعلنت مديرية الصحة في وقت سابق، عن فحص 6800 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 6800 طفلاً حديث الولادة خلال شهر ابريل الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.