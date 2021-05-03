محافظ المنيا: دعم مستشفيات الحميات والصدر بـ 135 سرير رعاية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه سيتم إضافة 135 سرير رعاية جديد، بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الإجراءات الخاصة بمواجهة الموجة الثالثة بمستشفيات المحافظة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من مدى توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أجرى نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة، فجر اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، للمرور على مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، حيث تفقد أقسام عزل مصابي كورونا، وتنكات الأكسجين، واطمأن على حالات المصابين ومدى المتابعة الدورية والمستمرة للحالات، وتوافر الأطقم الطبية والتمريض وكل المستلزمات الوقائية، مشددًا على أفراد الأمن بالمستشفيات بمنع زيارات المرضى، وأنه لا تهاون مع المقصرين في تنفيذ التعليمات.

كما تابع، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر تمهيدًا لاستقبال 135 سرير رعاية، منها 75 سرير بمستشفى حميات المنيا، و60 سرير بمستشفى الصدر، لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من مراكز شمال المحافظة، بهدف منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.