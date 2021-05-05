أمجد الحداد: لقاحات كورونا تمنع الوفاة بالفيروس بنسبة 99%

ناشد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، المواطنين بسرعة تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة بها 65 مليون مواطن جرى تطعيم 50 مليون منهم، وحصل 15 مليون شخص على جرعتين من لقاح أسترازينيكا، فيما تلقى 30 مليون مواطن الجرعة الأولى، ما أدى إلى قلة عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، والتي تراوحت من شخص إلى 4 أشخاص يوميًا، مقارنة بالأعداد الكبيرة في فترة ما قبل تناول اللقاحات.

وذكر أن تلقي البريطانيين للقاحات تسبب في اتجاه بلادهم إلى الفتح، لافتًا إلى أن المضاعفات الناتجة عن تناول اللقاح لا تتجاوز نسبة واحد في المليون.

وأضاف «الحداد» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر: «اللقاحات لم تمنع الإصابات بنسبة 100%، لكنها تمنع المضاعفات الخطيرة والوفيات بنسبة تصل إلى 99%».

وتابع الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أن الوفيات في الهند والبرازيل تصل إلى 4 آلاف بشكل يومي كما أنهما في انهيار اقتصادي تام بسبب عدم الحصول على التلقيح: «أتمنى ألا نقلق من اللقاحات، فالمضاعفات بسيطة للغاية ومقتصرة على آلام طفيفة في منطقة الذراع، وارتفاع طفيف للغاية في درجات الحرارة لبعض الحاصلين على اللقاح».

وتابع: «كورونا أصبحت بالحجم العائلي، والأعداد في ازديا على مستوى العائلة، والإصابة الواحدة تنقل العدوى لبقية أفراد الأسرة، وهذا الأمر يرجع إلى التراجع في التعامل مع المرض.. المواطنون يستهينون بالمرض، اتصل بنا شاب وقال إنه يشكو من آلام في العظام، فقلنا له إنه يجب أن يتعامل مع هذه الأعراض على أنها إصابة بفيروس كورونا، فرفض متحججًا بعدم ارتفاع في درجات الحرارة، لكنه اتصل بنا بعد أسبوع وقال لنا إن والده يتلقى علاجه في الرعاية المركزة».

وحول احتمالية انتهاء الأزمة في فصل الصيف، قال رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح: «مش عاوزين نحط أمل على الحرارة، لأن الفيروس يتحور ويتغير شكله وخصائصه والخصائص التي درسناها لا أساس لها، وفي حال عدم الالتزام سيزداد الفيروس انتشارا وعنفا في الصيف، لأن بقاء الفيروس في المجتمع يؤدي إلى تحوره إلى الأقوى أو الأضعف».