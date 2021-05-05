للقضاء على كورونا.. بريطانيا تلجأ للمرة الأولى لجرعة ثالثة من اللقاح

في محاولة للقضاء على فيروس كورونا بسرعة تنوي حكومة بريطانيا إعطاء كل شخص يزيد عمره على 50 عاما جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد، خلال فصل الخريف وقبل عيد الميلاد المقبل، وذلك للمرة الأولى، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

وأضافت الصحيفة، أن دراسة قد أجريت تحت إشراف كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، خلصت إلى وجود اختيارين ، الأول يتضمن منح لقاحات معدلة خصيصا لتلائم الطفرات الجديدة للفيروس، والثاني هو إعطاء جرعة ثالثة لواحد من اللقاحات الثلاثة المستخدمة بالفعل في بريطانيا، وهي لقاحات أوكسفورد أسترازينيكا وفايزر بيونتيك وموديرنا.

من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات حكومية بريطانية اليوم، أن أكثر من 34.6 مليون شخص في بريطانيا تلقوا جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا، كما أن لدى بريطانيا صفقات لأكثر من 510 ملايين جرعة من ثمانية لقاحات مختلفة، بعضها لا يزال قيد التطوير.

كما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأسبوع الماضي، إن بريطانيا سوف تشتري 60 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر بيونتيك ، في صفقة تضاعف إمدادات البلاد من اللقاح قبل برنامج تعزيز اللقاحات في وقت لاحق من هذا العام.

كما طلبت بريطانيا ما مجموعه 100 مليون جرعة من لقاح فايزر، وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الامريكية توزيع أكثر من 50 مليون جرعة لقاح في بريطانيا، بينما وصل عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 4.4 مليون حالة، والوفيات حوالي 125 ألفا.

من جهة أخرى، قال عضو في اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين التابعة للحكومة البريطانية إن السفر الدولي غير المنظم يمكن أن يكون خطيرًا للغاية بالفعلولكن هناك خطوات يمكن أن تقلل من المخاطر.

وأضاف البروفيسور آدم فين: لقد أصيبنا بأضرار كبيرة في مارس 2020 عندما عادت أعداد كبيرة جدًا من الأشخاص من العطلات في أوروبا بالفيروس وتسببوا في انتشار الوباء في بريطانيا بمعدل سريع جدًا، لذلك، تعلمنا درسنا أن السفر الدولي بطريقة غير منظمة يمكن أن يكون خطيرًا للغاية وأعتقد أنه بينما سيبدأ السفر حتمًا، فنحن بحاجة فعلاً إلى بذل كل ما في وسعنا لتقليل المخاطر المرتبطة بذلك.