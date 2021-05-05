نقل الفنان عماد محرم لمستشفى أخرى بعد مفاجأة المسحة الثالثة

نقل الفنان عماد محرم من مستشفى العزل بأكتوبر إلى آخر بالمهندسين، بعد ثبوت سلبية المسحة الثالثة، التي أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا.

نقل عماد محرم لمستشفى بالمهندسين وحجزه بغرفة العناية المركزة

وقالت داليا، زوجة الفنان عماد محرم لـ«الوطن»، إن حالة الفنان الكبير مستقرة، وجاءت نتيجة المسحة الثالثة التي أجريت له مساء أمس سلبية، وبالتالي ثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، خصوصا أن المسحتين السابقتين كانتا سلبية أيضًا.

وأشارت الزوجة، إلى أن الفنان عماد محرم نقل من أحد مستشفيات العزل بأكتوبر؛ لأنه لم يعد بحاجة للتواجد هناك، بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس، وثبت عدم صحة ذلك، إلى مستشفى بالمهندسين.

وأوضحت زوجة عماد محرم، أن التشخيص المرضي للفنان الكبير يتعلق بارتخاء في عضلة القلب، مشيرة إلى أنه محجوز بغرفة العناية المركزة، لحين استقرار حالته الصحية.

واستطردت: «الحمدلله أخيرًا شوفته واطمنت عليه، من أكثر من 3 أيام واحنا محرومين من رؤيته، بسبب تواجده في مستشفى العزل».

وطالبت داليا جمهور ومحبي الفنان عماد محرم بالدعاء له، للخروج من أزمته الصحية سريعًا.

عماد محرم غير مصاب بفيروس كورونا

وفي الساعات الماضية خرجت أنباء عن تدهور الحالة الصحية لعماد محرم ونقله لمستشفى العزل وحجزه بالعناية المركزة، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، بسبب معاناته مع ضيق التنفس وارتخاء عضلة القلب، ولكن مع المسحات الثلاثة التي أجراها أكدت عدم إصابته بالفيروس، وتتلخص معاناته مع مرض القلب، وحجر في العناية المركزة بالمستشفى الجديد الذي نقل إليه.

وقدم الفنان عماد محرم ما يقرب من 60 عملا فنيا، أشهرها شخصية شمندي بفيلم العفاريت، بطولة عمرو دياب ومديحة كامل، وشخصية صبي المعلم حلاوة العنتبلي بفيلم على باب الوزير، بطولة عادل إمام، وصلاح نظمي، ويسرا.