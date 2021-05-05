تشغيل الشباب بالجيزة يعلن وظائف أمن وحراسة: مرتبات تبدأ من 3000 جنيه
كتب:
أمنية سعيد
12:40 م | الأربعاء 05 مايو 2021
وظائف شاغرة
أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، أنّ جهاز رعاية وتشغيل الشباب يعلن توافر وظائف للشباب، وعلى الراغبين في التقدم التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان: 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.
وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط والمؤهلات المطلوبة على النحو التالي:
وظائف بشركة للأمن والحراسة
الوظائف المطلوبة:
1. ضباط أمن من الجنسين، وذلك بالشروط الآتية:
- أن يتراوح السن من 21 إلى 45 عامًا.
- الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.
- عدد ساعات العمل 12 ساعة.
- المرتب: 3000 جنيه.
- ألا يقل الطول عن 170 سم للرجال.
- أن يكون لائق طبيًا.
2. عمال نظافة من الجنسين، وذلك بالشروط الآتية:
- أن يتراوح السن من 18 إلى 49 عامًا.
- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.
- عدد ساعات العمل 12 ساعة وردية صباحية.
- المرتب: 3000 جنيه.
3. مشرفين أمن وحراسة ومشرفين نظافة، بالشروط الآتية:
- أن يتراوح السن من 25 إلى 55 عامًا.
- المرتب يبدأ من 3300 جنيه.
- لا يشترط الخبرة.
وأشار الجهاز إلى أنّ موقع العمل بأرض المعارض بالعباسية، على أن يكون الحصور لمقر الجهاز في: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، وذلك يوميًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.
وكان الجهاز أعلن أيضًا عن وظائف بإحدى شركات الأغذية الشهيرة متمثلة في الآتي:
1. اخصائي مبيعات:
- يشترط مؤهل عالِ مناسب.
- ألا يزيد السن على 30 عامًا.
- خبرة أو دون.
- المرتب يصل إلى 4500 جنيه بالعمولة.
- الوظائف متاحة للذكور فقط.
2. سائقو مبيعات درجة أولى وثانية وثالثة
- المؤهل من محو أمية حتى متوسط.
- يشترط ألا يزيد السن على 38 عامًا.
- موقف نهائي ومحدد من التجنيد.
- المرتب للدرجة الثالثة 2900 جنيه، والدرجة الأولى والثانية 3300 جنيه.
3. فني صيانة ميكانيكية - فني صيانة كهربائية:
- الحصول على مؤهل دبلوم.
- يشترط ألا يزيد السن على 35 عامًا.
- المرتب حسب المقابلة والخبرة.
- يفضل خبرة سابقة في مجال الأغذية.