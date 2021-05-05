نضال الشافعي: تدربت على اللهجة السيناوية في 5 أيام من أجل «الاختيار 2»

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته البالغة للمشاركة في مسلسل «الاختيار 2»، حيث يجسد شخصية رجل بدوي، قائلاً إن «الاختيار أصبح براند مصري خالص، وأتمنى يبقى في الاختيار 3 و4 و5 و10، لأن البطولات المصرية كثيرة، وطرحها للجمهور أمر مهم للغاية».

وقال «الشافعي»، خلال لقاء مع ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، إنه كان سعيداً ومتخوفاً عندما عُرض عليه المشاركة في المسلسل، وتابع بقوله: «كنت مستني الدور، ولما عرفت أنه رجل بدوي سيناوي فرحت جداً، لأن الدور ده شهادة حق في أهل سيناء، ولما قرأت المشهد اتصلت بفتحي إسماعيل، المنتج الفني، وطلبت منه إن حد من أهل سيناء يبعت لي كلام المشاهد بلسانه، وتدربت على اللهجة في 5 أيام بشكل يومي».

وتابع أنه يحب الذهاب إلى سيناء وشرم الشيخ، وتعطلت سيارته قبل قليل في وقت المغرب، وكان ذلك موقفاً صعباً للغاية بسبب طبيعة البيئة هناك، فوقفت سيارة ونزل منها أكثر من شخص وساعدوه، قائلاً: «صلحوا لي العربية ومأخدوش مني أي شيء، ولما جالي الدور ده حسيت إني بأشكر الناس دي».

وأشار إلى أنه سيظهر في الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل، وسيرد الدور على كل الألسنة المشككة في وطنية أهل سيناء، فهم يحبون بلدهم ودفعوا ثمناً كبيراً للحفاظ على ترابها.

وحول الأعمال الكوميدية، قال نضال الشافعي إنها أمر صعب للغاية وبخاصة عندما تقدم للشعب المصري، لأنه شعب «دمه خفيف» ويسخر من مشكلاته ويضحك على كل شيء، وبالتالي فإن جعله يضحك أمر ليس سهلاً أبداً، فمثلاً عندما شارك في ست كوم «تامر وشوقية»، مع الفنانة مي كساب، كان يكتب حلقاته عمرو سمير عاطف، وشريف عرفة، في نحو 10 أشهر للموسم الواحد، وهو ما لم يتكرر كثيراً.