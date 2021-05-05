المستوردون عن «النافذة الواحدة»: تحميل المستهلك التكاليف الزائدة

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا يضم شعبتي النقل الدولي، والمستوردين، وممثلي شركة MTS، بمقر الغرفة، لمناقشة تطورات العمل حول منظومة النافذة الواحدة، للرد على استفسارات أعضاء الشعبتين، ومناقشة المعوقات التي تواجههم وكيفية التعامل معها.

لقاء لمنظومة النافذة الواحدة

وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين والتجارة الخارجية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك بعض المعوقات التي تواجه المستودرين، والهدف من اللقاء توضيح بعض النقاط الخاصة بآلية عمل منظومة النافذة الواحدة، ومعرفة الخطط والتطورات الخاصة بعمل الشركة، لتحسين المنظومة الجمركية.

وأضاف أن التعاون بين مصلحة الجمارك متمثلة في شركة MTS، وبين المستوردين، يصب في النهاية لمصلحة المستهلك، فأي أعباء أو تكاليف زيادة يتم تحميلها على المستهلك.

منظومة النافذة الواحدة تهدف لتقليل زمن تواجد البضائع داخل الموانئ

في نفس السياق، أوضح جمال محمد قطب مدير عام بشركة MTS، أن أهم خصائص منظومة النافذة الواحدة، نظام إدارة المخاطر والذي سيعمل على تقليل نسبة الكشف والمعاينة، وبالتالي تقليل زمن تواجد البضائع داخل الموانئ، وتقليل التكلفة.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على توفير آلية موحدة لدخول وخروح البيانات والمعلومات للمستفدين كالتاجر والجهات المعنية، فالمنظومة عبارة عن نظام مركزي مؤمن بكافة السبل اللازمة لحماية المعلومات، إضافة إلى تسهيل تداول المعلومات بين الجهات الآخرى مثل الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فالبيانات يتم تداولها من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة.

الدولة تعاني من حالات الشحنات مجهولة المصدر

وأكد أن الدولة تعاني من الشحنات مجهولة المصدر، ما يسبب معوقات على المستوى القومي، والمنظومة الجديدة ستتخلص من ذلك، من خلال آلية تحدد من هو المستورد ومن المصدر، ومن صاحب الشحنة.

وأضاف أن ما يحدث يعد تطورا نوعيا بمصلحة الجمارك، وقد يحتاج إلى بعض الوقت، لكي ينتظم العمل بشكل طبيعي.

وتم خلال اللقاء الرد على استفسارات ممثلي الشركات المتخصصة وبعض المستوردين، من قبل ممثلي شركة MTS، وعرض المعوقات التي تواجههم، والاقتراحات المناسبة لحل تلك المعوقات.

جاء ذلك بحضور ممثلي شركة MTS:« جمال محمد قطب المدير العام، وأسامة محمد مدير فريق التطوير، ومحسن أحمد أمين مستشار رئيس مجلس الإدارة»، بالإضافة إلى حضور حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين والتجارة الخارجية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، والمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، وعبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، وأعضاء مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، والمهندس هاني شمسية، وعدد من ممثلي بعض الشركات المتخصصة والمستوردين.