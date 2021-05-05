تسليم عقود 80 وحدة سكنية جديدة لأهالي عزبة «حرب» ببولاق الدكرور

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور عبدالله الحمادي القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، عقود 80 وحدة سكنية ضمن فعاليات تسكين المرحلة الثانية من مشروع نقل سكان منطقة عزبة «حرب»، بحى بولاق الدكرور وتسكينهم بوحدات حضارية بمنشأة البكارى بحي الهرم، تم انشاءها تتويجاً للمجهودات المستمرة والتعاون الحثيث المتواصل مع دولة الإمارات الشقيقة والتي تمثلت هذه المره في منحه من سمو الشيخ الدكتورسلطان بن محمد القاسمي لإنشاء وحدات سكنية بديلة لقاطني منطقة عزبة حرب .

تسكين ٨٠ أسرة من قاطني عزبة حرب بوحدات سكنية حضارية كاملة التشطيب والمرافق

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد وممثلي سفارة دولة الإمارات واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وأعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق والهرم ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء ومدينة الهرم وكرداسة .

وقال محافظ الجيزة إن مشروع تطوير منطقة عزبة حرب يعد أحد المخططات الهامة لتوفير حياه كريمة لقاطنيها حيث شمل إنشاء عدد أربع عمارات سكنية كاملة التشطيبات ومدعومة بالمرافق الحيوية بسعة ١٨٠ وحدة سكنية حضارية لقاطني منطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور وذلك من خلال رؤية متكاملة ومخطط جارى تنفيذه.

وأشار إلى عجلة التطوير لن تتوقف إلي ذلك الحد بل تم الانتهاء من تسكين المرحلتين الأولي والثانية بمنطقة عشش السكة الحديد بالدقي بأجمالي ١٤٥ وحدة سكنية بجانب اعادة الواجهة الحضاري للمحافظة من خلال مخطط تطوير شامل لعدد من المحاور المرورية الهامة وكذا المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن خطوات ظهور ثمار مشروع عزبه حرب مرت بمراحل عديدة حيث شهدت في عام 2018 تسكين المرحلة الأولي من المشروع بواقع 50 أسرة وجاري اليوم تسكين المرحلة الثانية بواقع 80 أسرة تم حصرهم ليصبح ما تم تسكينه خلال المرحلتين وحدة سكنية وذلك للوفاء باحتياجاتهم من المساكن اللائقة من أجل تحسين أوضاعهم وضمان حقهم في حياة أفضل .

وأكد أن أعمال التسكين تمت وفق حصر دقيق ودراسة ميدانية للأهالي القاطنين بالعزبة من خلال لجان مشكلة من الاجهزة المختصة بالمحافظة كما تم إجراء قرعة بين الأهالي مع مراعاة تسكين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية .. مشيرآ بأنه تم توفير عددآ من السيارات لنقل الأثاث والمتعلقات الخاصة بهم إلي وحياتهم السكنية الجديدة .

وخلال كلمته التي القاها أثناء تسليم العقود ثمّن محافظ الجيزة التعاون المثمر مع دولة الأمارات الشقيقة الذى يكلل دائماً بالنجاح لما يشهده من إرادة جادة ورغبة صادقة من قبل قيادات الدولتين لرفع مستوى التعاون ودعم أواصله موجهآ شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً متمنيآ دوام التعاون وأواصل المحبة .

وقد عبر الأهالي عن سعادتهم بالمساكن الجديدة والتي وفرت لهم سكن آمن ولائق بما يضمن لهم تحسين سبل المعيشة .