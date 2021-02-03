بخطوات بسيطة.. كيف تتأكد أن شبكة الواي فاي الخاصة بك غير مخترقة؟

يفاجأ الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي ببطء سرعة الاتصال بالإنترنت في كثير من الأحيان، خاصة في ظل قلة عدد الأفراد المتصلين بالشبكة في المنزل، إذ قد تكون المشكلة في جهاز الراوتر، أو وجود شخص ما يخترق اتصالك.

وتستعرض «الوطن» خطوات تمكنك من التحقق ما إذا كانت شبكة الواي فاي الخاصة بك مخترقة أم لا، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

إذا كنت تمتلك عددا قليلا من الأجهزة التي تتصل بالواي فاي في المنزل، يجب عليك فصلها عن الشبكة أو إيقاف تشغيلها جميعًا، ثم مشاهدة ضوء الإشارة اللاسلكية في جهاز الراوتر الخاص بك، فإذا استمر الضوء في الوميض فهذا يعني أن هناك شخصًا ما يسرق اتصالك بالشبكة.

ولكن في الكثير من الأحيان قد لا تكون هذه الطريقة دقيقة، إلا إذا كنت متأكدًا من أن كل جهاز متصل بالشبكة قد فُصل، وذلك قد لا يكون سهلًا في العديد من المنازل اليوم لكثرة الأجهزة المتصلة بالشبكة، خاصة مع استخدام الهواتف الذكية.

طرق التحقق من الأجهزة الغريبة المتصلة بشبكتك

استخدام تطبيق مخصص

فهناك العديد من التطبيقات المخصصة التي تساعدك على إجراء عمليات بحث تلقائية للأجهزة الغريبة التي تُسجل الدخول إلى شبكة الواي فاي الخاصة بك دون إذنك.

ومن أشهر هذه التطبيقات تطبيق Fing، الذي يسمح لك بمشاهدة الأجهزة المتصلة لحظيًا، ونوعها وطبيعة اتصالها، كما يمكنك أيضًا التحقق من سلوك اتصال Wi-Fi لملاحظة الأوقات المزدحمة بشكل خاص التي يمكن أن تشير إلى وجود شخص غريب متصل بشبكتك.

التحقق من الأجهزة المتصلة

إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يسرق اتصال الواي فاي الخاص بك، فأنت بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة جهاز التوجيه الخاص بك، وذلك من خلال كتابة: 192.168.1.1 أو 192.168.2.1 في شريط عنوان المتصفح.

بمجرد الوصول إلى صفحة المسؤول، ستحتاج إلى تحديد الصفحة التي تُظهر عناوين (MAC) للأجهزة المتصلة، وقد يختلف موقع هذه الصفحة اعتمادًا على جهاز الراوتر الخاص بك، فإذا رأيت أنّ هناك زيادة في عدد الأجهزة فمن المحتمل أن شخصًا ما يسرق اتصالك.

ماذا تفعل بعد التأكد من اختراق اتصالك؟

إذا وجدت شخصًا ما يسرق اتصال الواي فاي، فإن أولى الخطوات لمنع ذلك هي تعزيز إجراءات الأمان الخاصة بجهاز الراوتر، وذلك من خلال إضافة كلمة مرور قوية ومعقدة، وتغيير اسم الشبكة الافتراضي، وبمجرد تطبيق هذه الإجراءات قم بفصل جميع الأجهزة الخاصة بك، وأعد تشغيل جهاز الراوتر، ثم أعد توصيل أجهزتك مرة أخرى.

وإذا كان لديك جهاز راوتر قديم لا يدعم ميزات أمان مثل هذه، يفضل شراء جهاز راوتر جديد.