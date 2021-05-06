أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 6-5-2021 في مصر

تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي لأهميتها في إمداد الجسم بالمعادن التي يحتاجها، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها الوطن لمتابعيها بشكل يومي، نستعرض في السطور الآتية أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الخميس الموافق 6 مايو، في السوق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة في الأسواق اليوم نحو 8 جنيهات.

سعر الموز

وبلغ سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الرمان

تراوح سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الفراولة

وبلغ سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

سعر البرتقال

واستقر سعر البرتقال عند 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وبلغ سعر الفاصوليا اليوم الأربعاء نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

تراوح سعر الثوم اليوم في الأسواق بين 5 إلى 9 جنيهات.

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة اليوم الأربعاء بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم بين جنيه ونصف الجنيه حتى 3 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

وصل سعر السبانخ في الأسواق اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

وصل سعر الكوسة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان في الأسواق بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

اختلف سعر الجزر بالأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر البطاطس

بدأ سعر البطاطس في الأسواق اليوم بـ1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.