أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-5-2021 في مصر

أسعار الخضروات والفاكهة أمر يهم الكثيرين يوميا، خاصة ربات المنازل الذين يشترون الخضار والفاكهة يوميا من أجل إدخالهم في العديد من الوجبات، حيث إنّه لا غنى عنها في مختلف الأكلات.

وفي هذا الصدد، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها الوطن لمتابعيها، نستعرض في السطور الآتية أسعار الخضروات والفاكهة، الأربعاء الموافق 5 مايو، في السوق المصرية، والتي يهتم بها الكثيرون لتجهيز الأطعمة والأكلات المختلفة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

سعر الثوم

تراوح سعر الثوم اليوم في الأسواق بين 5 إلى 9 جنيهات.

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة اليوم الأربعاء بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم بين جنيه ونصف الجنيه حتى 3 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

وصل سعر السبانخ في الأسواق اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

وصل سعر الكوسة اليوم إلى 3 جنيهات وصولا إلى 6.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر البطاطس

بدأ سعر البطاطس في الأسواق اليوم بـ1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم الأربعاء بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وبلغ سعر الفاصوليا اليوم الأربعاء نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

سعر الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة في الأسواق اليوم نحو 8 جنيهات.

سعر الرمان

تراوح سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الموز

وبلغ سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفراولة

وبلغ سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

سعر البرتقال

واستقر سعر البرتقال عند 10 جنيهات للكيلو.