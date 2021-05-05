لليوم الثاني.. لم يحضر أحد لاستخراج ترخيص بناء في محافظة القليوبية

شهد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة قها حالة من الهدوء في اليوم الثاني لتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حيث حضر المواطنون للاستفسار عن الإجراءات والشكوي من تعقيدات الشهر العقاري الذي أكد لهم وقف العمل بالعقود المشهره لمدة عامين وفق تعليمات رئاسية في الوقت الذي يشترط فيه التقدم للترخيص وجود عقد مشهر بالشهر العقاري.

فيما لم يتقدم أحد بأي طلبات حتي الأن ولم يتعد الأمر استفسارات المواطنين حول المنظومة الجديدة بالرغم من أن القليوبية من أكبر المحافظات في مخالفات البناء علي مدار السنوات الماضية.

وقالت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، أن المركز لم يتلق علي مدار اليومين الماضيين أية طلبات للترخيص وأن من حضر عدد قليل جدا من المواطنين للاستفسار عن الرسوم والإجراءات والشكوي من عدم وجود عقود مشهرة للأماكن المراد ترخيص البناء عليها مشيرة إلى أن موظفي المركز استقبلوا المواطنين وردوا علي اسفساراتهم وأعدوا تقريرا بالمعوقات وتم رفعه للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

في سياق متصل تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام وبدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجى بمدينة قها والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من الاول من مايو 2021 ولمدة شهرين .

وأكد «الهجان»، أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد و مدير مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمرانى و المستشار القانوني و ممثل من الرقابة الإدارية وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

وأوضح محافظ القليوبية أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن والاحياء بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، لافتاً إلى الانتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بمدينة قها المختارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، مضيفاً أنه سيتم إستكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة .