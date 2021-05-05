توريد 31083 طن قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن صوامع وشون المحافظة تواصل استقبال سنابل القمح، لإنجاح موسم حصاد القمح 2021، الذي بدأ من منتصف أبريل الماضي، ويستمر حتى منتصف يونيو المقبل، بإجمالي مساحة 408 آلاف و898 فدانا مزروعة بمحصول القمح هذا العام.

أوضح محافظ الشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتى اليوم، بلغت 357529 طن و897 كيلو قمح. لافتاً إلى أن المورد اليوم من الأقماح بلغ 31083 طنا و124 كيلو قمح، وجرى حصاد 245839 فدانا حتى الآن.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الجهات المسوقة لمحصول القمح -سواء البنك الزراعي أو قطاع المطاحن أو القابضة للصوامع- بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع المحافظ، مع فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة البالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة، حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.