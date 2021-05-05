معركة بالأسلحة بين 5 أشخاص في الدقهلية بسبب المصاهرة

نشبت معركة بين 10 أشخاص في الدقهلية استخدم فيها أحد الطرفين سلاح أبيض وفرد خرطوش بقرية «كفر علي السيد» مركز تمي الأمديد، ما تسبب في إصابة 5 منهم بجروح قطعية وكدمات متنوعة وذلك بسبب خلافات عائلية بسبب المصاهرة، وتمكنت مباحث المركز من ضبط 3 أشخاص من الطرف الثاني، فيما تمكن اثنين من الهرب، كما تمكنت من ضبط السلاح الخرطوش والتحفظ عليه وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

وصول 5 مصابين لمستشفي السنبلاوين في الدقهلية

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى السنبلاوين العام بوصول كل من «السيد حافظ على يوسف، 50 سنة، عامل مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة بالعين اليسرى، ومصطفى حلمي على يوسف، 50 سنة، عامل، مصابا بجروح قطعية بفروة الرأس وكدمات بالرأس، و محمد محمود حلمي على، 20 سنة، عامل، مصابا بجرح قطعي بالساق الأيمن وأخر بالرقبة من الخلف و مصطفى محمد حلمي، 16 سنة، طالب مصابا برش خرطوش بكف اليد اليمني، وعزت شعبان عزت طلبه، 22 سنة، عامل مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيمن»، وجميعهم يقيمون بقرية «كفر علي السيد» دائرة المركز .

اتهامات بسبب المصاهرة سبب المشاجرة

انتقل ضباط مركز تمي الأمديد إلي مكان الواقعة للفحص وبسؤالهم اتهموا كل «محمد رمضان على جودة»، 31سنة، عامل ورضا أحمد فتحي، 45 سنة، سائق، وسامية عطية فتحي على، 30 سنة، ربة منزل ، بالإضافة إلى كل من: «محمود ف. أ.» وشقيقه «السيد» وجميعهم يقيمون بذات القرية بالتعدي عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء «سكين» بحوزة التاسع والعاشر وإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش بحوزة السابع احدث إصابة الرابع والخامس وذلك لوجود خلافات عائلية بينهم بسبب المصاهرة

وتمكنت مباحث تمي الأمديد من ضبط المتهمين عدا التاسع والعاشر بإرشاد المتهم السابع تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة «فرد خرطوش + طلقة» وتم التحفظ عليهم ومواجهتهم، في محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2353 لسنة 2021 جنح مركز تمي الأمديد، وجاري ضبط المتهمين والعرض على النيابة العامة.