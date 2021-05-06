حظك اليوم الخميس 6-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولد برج الأسد يتميز بالأناقة وخفة الظل كما يتميز بإخلاصه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة وتنجح في زيادة مدخرات وقد تكتشف أمورا خفية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان عمر مصطفى متولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.