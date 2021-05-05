6 أطفال بجنوب سيناء يحصدون الميدالية الذهبية في بطولة الاتحاد المصري

حصل 6 أطفال بمحافظة جنوب سيناء على الميدالية الذهبية في ختام بطولات الاتحاد المصري للجمباز، تحت رعاية محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

أكاديمية شرم الشيخ تشارك في البطولة بـ 6 لاعبين

وقال كابتن مصطفي كساب، المدير الفني أكاديمية شرم الشيخ، إن بطولات الاتحاد المصري للجمباز الفني رجال تضمنت المراحل العمرية 7و8و9 سنوات، وشاركت أكاديمية شرم الشيخ في هذه البطولة بعدد 6 لاعبين.

وأكد كابتن مصطفي في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن جميع اللاعبين المشاركين من جنوب سيناء، حصدوا المستوى الأول، وحصلوا على الميدالية الذهبية، وهم: «حمزه أشرف عادل محروس، ساجد مصطفي كساب، محمد عماد، أدم إسلام الجندي، إسلام مصطفي كساب، وعمر عماد».

محافظ كرم فريق جمباز شرم أكاديمي

وكاناللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كرّم فريق جمباز شرم أكاديمي، المكون من 7 طفلات تحت سن 6 سنوات، لحصولهم على الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني، وذلك بحضور مصطفى كساب مدرب الجمباز بأكاديمية شرم الشيخ الرياضية، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء، مدير مديرية الشباب والرياضة، بالاهتمام بكافة الموهوبين رياضيًا من خلال توفير كافة الإمكانيات، والاستعانة بمدربين على أعلى مستوى، وتشجيع وتكريم جميع أبطال الجمهورية الذين يمثلون محافظة جنوب سيناء في كافة الألعاب الرياضية.

وقدم مصطفى كساب مدرب الفريق الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لحرصه على تكريم الفريق، وتشجيعه للأطفال وتقديم الدعم لهم.

كما قدم كابتن الفريق الشكر لمدير عام مديرية الشباب والرياضة، وجميع المدربين الذين ساهموا في تدريب الفريق، وأولياء أمورهم على الدعم المستمر للأطفال، حتى وصلوا لهذا المستوى المشرف.

جدير بالذكر أن أكاديمية شرم الشيخ الرياضية، حصدت 7 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، وشارك في البطولة فريق يضم 7 طفلات في مرحلة رياض الأطفال بمدينة شرم الشيخ و حصدوا المركز الأول.

وأبدع الفريق في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، وأظهروا مهارة في المسابقة، وجرى تكريم كل طفلة وحصول كلًا منهن على ميدالية ذهبية.

ويتكون الفريق من «تالا السيد إبراهيم، و نور محمد خليف، وفريدة محمد عمر، و مريم كيرلس اميل، و مايا اشرف محمد، كيارا إسلام فرغلي، وأية محمد علي»، وجميعهم تحت سن 6 سنوات.