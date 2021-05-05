المصرية اللبنانية تصدر «البشر والسحالي» لـ حسن عبدالموجود قريبا

تصدر الدار المصرية اللبنانية، أحدث أعمال الكاتب والروائي حسن عبدالموجود، قريبا، بعنوان «البشر والسحالي»، والغلاف والرسوم الداخلية للفنان عمرو الكفراوي، ومن المقرر أن يشارك الكتاب ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته في 30 يونيو المقبل.

والكتاب مزيج من القصة القصيرة والسيرة الذاتية والكتابة المفتوحة والتأمل، وتزينه كثير من الأفكار عن الحب والأمل والجوع والشر في إطار نوع من الصراع بين البشر والحيوانات.

في قرية سبقها الزمن، أو دهسها، نسيته أو نسيها، تدور حرب طاحنة، لا أمل في إنهائها، إذ أن طرفيها، الإنسان والحيوان، لا يتحدثان نفس اللغة، فلا مجال لتفاوض بينهما على هدنة.

في عالم كتاب «البشر والسحالي» لا خطوة يخطوها كائن إلا على جثة آخر، ولا شبع لبطن إلا وثمنه جوع يمزق بطناً آخر، الفلاح، والخنزير، والثعبان، والكلب، والديك، والهدهد، والحمار، والعقرب، والدودة، والقط، والفراشة.

لا يستند حسن عبدالموجود في هذا الكتاب الممتع إلى تراث قصص الحيوان العالمي الراسخ، ونصوصه لا تسعى وراء الحكمة وإن أمكن استخلاصها منها، ولا تستهدف الحكي وإن لم تتعال عليه، لتعرِّي كثيرا مما تخفيه الحضارة الإنسانية وراء أقنعة الدين أو الأسطورة أو التقاليد، وتفتح عيني قارئها على حقيقة ما تراه، كلما وقعت على دجاجة في طبق، وهي أنها مجرد طائر خسر الحرب.

يشار إلى أن حسن عبدالموجود روائي وقاص، مواليد أكتوبر 1976، صدر له «ساق وحيدة»، «عين القط»، «ناصية باتا»، «السهو والخطأ، «حروب فاتنة»، و«ذئاب منفردة». حصل على جائزة دبي للصحافة الثقافية، وجائزة ساويرس، وجائزة يوسف إدريس، وجائزة نقابة الصحفيين المصريين، وترجمت روايته «عين القط» إلى الألمانية وصدرت عن دار لسان فيرلاج بسويسرا 2006، وترجمت قصته «السكر في فراغات الشاي» ضمن مختارات قصصية بعنوان «book of cairo».