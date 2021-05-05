علي جمعة: ابن تيمية راجع موقفه من الصوفية بعد مناظرة مع ابن عطاء

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سر المجادلات بين ابن عطاء السكندري وابن تيمية، موضحا أنها القول في الاستغاثة والتوسل؛ لأن الأخير كان يحرمها ويصفها بأنها شرك.

وأضاف «جمعة» خلال لقاء ببرنامج «مصر أرض الصالحين»، المذاع على قناة «CBC»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن ابن عطاء الله السكندري ناظر ابن تيمية: «ابن عطاء قال له إن المسلمين لا يشركون بالله وعندما يطلب شخص من آخر أن يستغفر الله له وأن يدعو له لا يكون مشركا، وجرت مناظرة ماتعة أثارت قضايا خلافية أثارها ابن تيمية من جراء فهمه للسنة المشرفة».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «ابن عطاء قال لابن تيمية إنه ظلم محيي الدين بن عربي لأنه رجل له رموزه ومقاصده من الكلام، وطلب منه أن يقرأ لابن عربي مرة ثانية، فرد عليه ابن تيمية قائلا: إنه لو كان يقصد معانٍ مختلفة من كلامه لكان من أئمة المسلمين، وفي الواقع بدأ يكتب ابن تيمية في التصوف فكتب التحفة العراقية والفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن وكتب رسالة التصوف، وعندما مات ابن تيمية دُفن في مقابر الصوفية، أي أنه عمل مراجعة جزئية وليست كلية».

وأشار «جمعة» إلى أن ابن عطاء السكندري ترك خلفه مكتبة مثل تاج العروس في تهذيب النفوس، ولطائف المنن والحكم.