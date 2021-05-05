تعافي 46 مصابا بكورونا في الغربية.. ووفد الوزارة يتفقد المستشفيات

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، خروج 46 متعافيًا بالتحسن والشفاء التام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز اليوم، بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية، وسيتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

وجدد وكيل صحة الغربية مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة والحرص على ارتداء الكمامات، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وقام وفد الرعاية الحرجة بالوزارة بالمرور على مستشفيات الغربية، يرافقه فريق الجودة ومكافحة العدوى واللجنة العلمية ولجنة الأكسجين ومشرفات التمريض ومهندس وفنيين الصيانة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتباع بروتوكول العلاج لمرضى كورونا، والاهتمام بالنظافة وتواجد الأمن واكتمال السجلات الطبية، والتأكد من المسارات الآمنة ومتابعة المرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل فريق عمل من الرعاية العاجلة بالوزارة للمرور على مستشفيات الغربية لبحث كيفية الاستغلال الأمثل لأَسِرّة الرعاية المركزة، بالإضافة إلى ممثل لمديرية الشؤون الصحية بالغربية.

في وقت سابق، كشفت مديرية الصحة بالغربية، عن تعافي 21 مصابًا بفيروس كورونا داخل مستشفى كفر الزيات العام، والسماح لهم بالخروج اليوم، بعد الانتهاء من إجراء التحاليل والأشعة اللازمة.

وقال الدكتور عبد العال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام، المخصص كعزل صحي كامل لعلاج حالات كورونا، إن 21 مصابا بفيروس كورونا المستجد، تماثلوا للشفاء وتم السماح لهم بالخروج من المستشفى.

وأوضح مدير مستشفى كفر الزيات العام، أن خروج تلك الحالات جاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، طبقا لبرتوكول علاج الوزارة، والدعم النفسي الكامل، وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، لافتًا إلى استقرار معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفى.