الجامعات: انطلاق امتحانات الميدتيرم إلكترونية في بعض المواد الدراسية

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة عن انطلاق امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، وذلك وفقاً لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم عن بعد والتعليم التقليدي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتوسع في الاختبارات الإلكترونية في الميدتيرم للفرق ذات الكثافات البسيطة ووفقاً لإمكانيات الكليات من حيث البنية التحتية التي تؤهلها للتنفيذد

الجامعات: التشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد أثناء امتحانات الميدتيرم

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم بمختلف الكليات انتظمت في مواعيدها المحددة والمعلنة من قبل الأقسام المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم استكمال الباقي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وانتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني، موضحاً أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد داخل لجان الامتحانات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم التأكيد والتشديد على متابعة الفرق الطبية لجميع الطلاب ومنتسبي الجامعة بدءاً من الدخول إلى الجامعة والتعامل فوراً مع أي حالات اشتباه، لافتا إلى أن الامتحانات للميدتيرم ستكون حضورياً بمختلف الكليات والفرق الدراسية، مع التأكيد على زيادة التدريبات الإلكترونية والكويزات لجميع الطلاب أثناء الامتحانات.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن امتحانات الميدتيرم ستكون في غالبية الكليات إلكترونية بنظام الكويزات والاختبارات البسيطة، موضحا أنه جاري تطبيقها حالياً وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، موضحاً انه سيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من إجازة العيد مباشرة، وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.