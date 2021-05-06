5 مهام تلعبها جلسات العلاج الجماعي في تعافي مرضى الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن جلسات العلاج الجماعى تلعب دورا مهما فى إجراءات التعافى والشفاء من مرض الإدمان، لافتا إلى أنه ثبت بالخبرة الإكلينيكية نجاح تلك الجلسات العلاجية ضمن برنامج العلاج من الإدمان.

أهمية جلسات العلاج الجماعى للتعافى من الإدمان

ولفت الصندوق إلى أن الجلسات العلاجية تلعب دورا مهما في العلاج بنحو:

- يلعب العلاج الجماعي دوراً فعالاً في مساعدة المرضى على التخلص من التعاطي والإدمان ومنع الانتكاسة.

- يساعد مرضى الإدمان الذين يعانون من الاكتئاب.

- تساعد جلسات العلاج النفسي المرضى الذين يميلون للانطواء ويفتقدون المهارات الاجتماعية في عودة الثقة بالآخرين وتكوين روابط وثيقة مع غيرهم من المتعافين.

- عملية العلاج لا تكون فعالة على الإطلاق ما لم يمارس المريض المهارات التي يرغب في تنميتها من خلال الجماعة.

- تلعب جلسات العلاج الجماعى دورا مهما في تخفيف حدة المشكلات الاجتماعية التي كانت دافعا للإدمان وبالتالي يكون العلاج الجماعي فعالاً في هذه المواقف.

ولفت الصندوق إلى أنه يتم تقديم برنامج الرعاية النهارية لمجموعة من المتعافين وأسرهم، مؤكدا أن الأسرة تلعب دوراً كبيراً فى استمرار البرنامج العلاجى، والحد من الانتكاسة، التي تحدث للمريض المتعافى بسبب عودته للاختلاط بأصدقاء السوء وتأهيله على إعادة جسور التفاهم بينه وبين أسرته والمجتمع المحيط به؛ لتسهيل عودته إلى الحياة العملية واكتساب القدرة على التعامل الإيجابى مع المجتمع بعد العلاج.

وأوضح أنه يمكن للمتعافين من الإدمان التردد على المستشفى 4 أيام أسبوعياً للمشاركة في جلسات العلاج النهارية وجلسات العلاج الجماعية، وإجراء محادثات وأنشطة ترفيهية طيلة اليوم.

وتابع بأنه يتم توظيف وإيجاد الإيجابية وتدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطي المخدرات، من خلال جلسات العلاج النفسي.