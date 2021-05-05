«المنشآت الفندقية»: الأفراح اتلغت في العيد

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية، تم إلغاء إقامة الأفراح، وأية حفلات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو فعاليات في الفنادق خلال عيد الفطر المبارك.

المنشآت الفندقية التي ستخالف سيتم توقيع عقاب يصل للإغلاق وإلغاء الترخيص

وأضاف لـ«الوطن» أنه وفقا لقرار اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإنه يحظر على المنشآت الفندقية إقامة حفلات الزفاف سواء بالقاعات المفتوحة أو المغلقة، موضحا أن المنشآت الفندقية التي ستخالف تلك الإجراءات سيتم اتخاذ إجراءات عقابية تصل للإغلاق وإلغاء الترخيص.

حملات تفتيشية مفاجئة على الفنادق

وأوضح عاقل أنه نظرا لظروف الموجة الثالثة من فيروس كورونا وارتفاع نسب الإصابات بين المواطنين فقد نبهت الغرفة على كل المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة ستقوم بحفلات تفتيشية مفاجئة على كل الفنادق للتأكد من تطبيقها لكل تلك الإجراءات، منوها إلى أنه سيتم توقيع جزاءات حال مخالفة تلك الإجراءات تبدأ من لفت النظر وتصل حتى الغلق التام.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء تعتبر من أهم أولويات غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة حاليا، معتبرا أن تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي حاليا مسألة أمن قومي، خاصة أنها تهدف للحفاظ على حياة العاملين، كما أنها توصل رسالة طمأنة للسياح تساعد في خلق مدن سياحية آمنة وهو ما يساعد على جذب أكبر عدد من السياح خلال الشهور المقبلة.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتخذت اليوم عددا من القرارات في إطار مجهودات اللجنة للحد من انتشار فيروس كورونا منها غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من 9 مساء، مع السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «ديلفري» بعد تلك الفترة وأيضا حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت أيا كانت.