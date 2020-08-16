"المنشآت الفندقية": إلغاء تراخيص الفنادق التي أقيمت أفراح بداخلها

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق التي يثبت استضافتها لأفراح أو حفلات سيتم توقيع عقوبات عليها من قبَل وزارة السياحة والآثار تصل إلى إلغاء الترخيص.

وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الضوابط التي وضعتها الدولة لتشغيل الفنادق تحظر إقامة أية حفلات أو أفراح بها حاليًا.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صور لأفراح تم استضافتها ببعض الفنادق بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الشاعر أن الغرفة لم تتلقَّ إلى الآن أية شكاوى بقيام فنادق بتنظيم أفراح، كما لم تقم شرطة السياحة والآثار بإبلاغ الوزارة بذلك، مرجحًا أن تكون المنشآت التي نظمت مثل تلك الفعاليات تابعة لجهات غير وزارة السياحة أو تكون تلك الصور قديمة.

وأشار الشاعر إلى أن لجنة الأزمات الخاصة بكورونا والمشكّلة من عدد من الوزارات ربما تقرر خلال الأسابيع المقبلة إعادة تشغيل الأفراح بالفنادق بضوابط احترازية معينة، حال تم التأكد من عدم حدوث أية إصابات أو انتشار للفيروس من شخص لآخر خلال إقامتها.

وحظرت الضوابط التي أصدرتها الدولة لتشغيل المنشآت السياحية والفندقية إقامة أفراح أو حفلات بالفنادق خلال الوقت الحالي خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أو انتقاله من شخص لآخر.