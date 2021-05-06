«الصحة» تحذر الحوامل من تناول السوشي والحليب والبيض الخام

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للسيدات الحوامل تحمل عدة نصائح حول تناولهن لمجموعة من الأطعمة خلال فترة الحمل، وذلك ضمن الروشتة العلاجية اليومية التى تقدمها الوزارة للمواطنين من مختلف الفئات في إطار حرص الوزارة علي سلامة وصحة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، أنه يجب على السيدات الحوامل البعد عن اللحوم الغير مطهية، والسمك غير كامل الطهي «السوشي».

البيض الخام

وتابعت الوزارة بأنه يجب الابتعاد عن الحليب الخام، والبيض الخام، أو المطبوخ جزئيا.

وناشدت الوزارة المواطنين وبخاصة كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى بسبب تفشى فيروس كورونا، موضحة أنه حال الخروج لابد من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتطهير الأيدي في حال لمس أي أسطح.

وتابعت الصحة: «أنه حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أوالاتصال بالخط الساخن 105 لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، لافتة إلى ضرورة متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم 1440.

أعراض فيروس كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الموجة الثالثة، موضحة أن أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة اختلفت قليلا عن الموجة الأولي والثانية، بالإضافة للأعراض الشائعة والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمي أو غثيان أو سيلان الأنف أو فقدان حاستي الشم والتذوق والألم فى العظام، فإن الموجة الثالثة للفيروس تمثلت في أعراض: تورم العينين وظهور طفح جلدي علي الجلد والألم في البطن وأسفل الرقبة والكتف.

وتواصل الوزارة رفع أعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.