الصحة: 950 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن وصول عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر لنحو 950 ألف مواطن، وهناك إقبال من المواطنين على التسجيل بموقع لقاح كورونا، حيث وصل عددهم لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن على الموقع.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ عملية التطعيم تسير بشكل منظم، وعن تأخر وصول بعض الرسائل المواطنين التي تفيد بمعاد ومكان التطعيم، أكد أنّ الرسائل لم تتأخر ولكن كل شئ علي موقع لقاح كورونا متعلق بأمرين، هما الحالة المرضية للمواطن وكذلك المكان القائم فيه والكتلة السكانية الموجودة فيه.

لم يشكو أي مواطن من ظهور أعراض خطيرة بعد أخذ اللقاح

وأوضح المصدر أنّه حتى الآن لم ترد للوزارة أي شكوي من ظهور أعراض جانبية خطيرة للقاحات، والفرق الطبية المتابعة لجميع الحالات أكدت أنّ الجميع يعاني من احمرار موضع التطعيم، وأنّ تكسير العظام أعراض بسيطة ورد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم، مناشدا المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد أخذ اللقاح، لأنه لا يعطي مناعة 100% للجسم، ودوره تخفيف حدة المرض.

التواصل مع وزارة الصحة والسكان

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا، التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة عزل على الرقم (1440).

وتواصل وزارة الصحة والسكان أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.