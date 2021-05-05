صحة المنيا توزع مطهرات وكمامات على المواطنين للحد من انتشار كورونا

استهدف فريق التواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة بالمنيا، المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية أمام المساجد والميادين والأسواق، للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتم توزع مستلزمات وقائية «كمامات، مطهرات»، على المواطنين، وتدريبهم على كيفية استخدامها بشكل صحيح.

كما أجري الفريق جولات تفقدية بعدد من المراكز المخصصة لصرف لقاح كورونا، وتم لقاء عدد من المواطنين وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد.

واستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فريق التواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة الصحة، لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا، للمواطنين بمحافظة المنيا.

وناقش المحافظ خطة عمل فريق التواصل المجتمعي، حيث تقدم الفرق التوعية الصحية والتدريب للمواطنين بجميع مراكز المحافظة، وفي إطار الحرص على رفع وعي المواطن بخطورة المرض، وكيفية مواجهته، حيث يتم توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع، ويساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

ووجّه محافظ المنيا الشكر لوزيرة الصحة وفرق التواصل المجتمعي والقائمين عليها ، مؤكدا على تقديمه كافة سبل الدعم لتسهيل مهمتهم بجميع مراكز المحافظة وتحقيق أقصى استفادة من المبادرة في رفع وعى المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: www.egcovac.mohp.gov.e وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

كما دعا جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وخصصت محافظة المنيا 4 مراكز طبية معتمدة لتطعيم وتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا داخل المحافظة.

وتشمل المراكز الأربعة المعتمدة: «مركز طبي قلندول بمركز ملوي ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة ومركز طبي القيس بمركز بني مزار»، بالإضافة الى مستشفى سمالوط النموذجي.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن15335.