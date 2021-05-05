مصرع ربة منزل وإصابة فتاة وطفل في حريقين بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيبت فتاة وطفل في حريقين مختلفين في مركزي قوص ونجع حمادي بقنا اليوم.

إصابة طفل وفتاة في قوص

ففي قوص أصيب طفل وفتاة اليوم، في حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث، بقرية حجازة قبلي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة أسماء حمادة عطا، 22 عامًا، ومحمد حامد محمد، 4 أعوام بحروق في الجسم، خلال حريق نشب داخل شقة في حجازة قبلي بقوص.

وانتقلت سيارة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى قوص المركزي، وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.

مصرع سيدة في حريق بنجع حمادي

وفي نجع حمادي تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الاتربي، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات أعلى سطح 5 منازل، من الطوب اللبن والحجارة بقرية الحلفاية.

تم انتقال قوات الحماية المدنية، والسيطرة علي الحريق قبل امتداده إلي المنازل المجاورة، والفحص تبين مصرع «فاطمة. أ. م»، تبلغ من العمر 35 عامًا، متأثرة بإصابتها بحروق قبل وصولها للمستشفى إثر حريق داخل 5 منازل بقرية الحلفاية في نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.