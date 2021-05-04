مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21: محاولة تشويه غزل بمياه النار في السجن

شهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21، محاولة تشويه غزل، بمياه النار وهي نائمة داخل محبسها، من قًبل إحدى نزيلات سجن النسا، بإيعاز من قدرية طليقة سيف الخديوي، التي دفعت لإحدى السيدات 200 ألف جنيه لتشويه غزل، داخل السجن، بعدما ذهبت لزيارتها وتهديدها.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 الخديوي يضع خطة لكشف الخائن من رجاله

وفي أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21، بدأ سيف الخديوي، في وضع خطة لكشف الشخص الخائن بين رجاله، الذي تسبب في عدم وصوله يوم جلسة النطق بالحكم لإنقاذ غزل، وهروب الشاهد الوحيد إبراهيم حارس عابد تيمور، الذي وضع كيس الهيروين في حقيبة غزل.

وقال سيف الخديوي لرجاله في اجتماع معهم إنه نادم على علاقته بغزل التي تسببت في ضياع صفقات وشغل كثير بأموال طائلة وإنهم عليهم التركيز في عملهم فقط وذلك في إطار الكمين الذي ينصبه للشخص الخائن.

ولم يستطع سيف الخديوي زيارة غزل في السجن بعد فشله في الحصول على تصريح للزيارة، وفي الوقت نفسه لم تستطع مفاتن زيارتها لوجود زيارتين لها إحداهما من أمها، وقالت مفاتن للخديوي إنها رأت طليقته قدرية متواجدة في السجن المحجوزة به غزل.