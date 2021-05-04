موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22: غزل في خطر والخديوي في ورطة

يترقب الجمهور عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22، لمعرفة مصير غزل، وكيف سيجري إنقاذها من محاولة تشويهها بمياه النار عن طريق إحدى السجينات المتواجدة معها بالعنبر، بتحريض من قدرية طليقة سيف الخديوين التي استعانت ببلطجية ودفعت لها مبلغا ماليا من أجل تشويه غزل بالسجن.

مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22 على cbc

يعرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22، على شاشة قناة cbc الساعة 9.15 مساءً، والإعادة على نفس القناة الساعة 2.15 صباحًا، والساعة 5.15 عصرًا.

وكانت قدرية طليقة الخديوي قد ذهبت لغزل في زيارة بالسجن، وهددتها حال عدم الابتعاد عن الخديوي، واستعدادها لإظهار براءتها بشرط أن تتركه وتطلب منه أن يعود لها ولأبنائه وإلا سترسل لها من يقوم بتربيتها في السجن.

وذهب سيف الخديوي إلى منزل قدرية وقام بتوبيخها لذهابها إلى غزل وتهديدها وقام بتوجيه كلمات لاذعة لوالدها شعبان الكبير الذي سقط في الأرض وأصيب بالشلل.

ويسعى سيف الخديوي للخروج من ورطة الخيانة التي وقعت بين صفوق رجاله ومحاولته كشف الشخص الخائن بين رجاله من خلال كمين أعده لهم بإعلان ندمه على علاقته بغزل، وأنه سينساها وسيركز في عمله.