من هو رجل الأعمال أشرف السعد بعد انتشار أنباء عودته لمصر؟

بعد كثير من السنوات أعلن رجل الأعمال المصري أشرف السعد عودته إلى مصر مرة أخرى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث يعود إلى مصر بعد أكثر من 25 عاما من الغياب، ويتساءل كثيرون قائلين: «من هو رجل الأعمال أشرف السعد».

وتواجد أشرف السعد طوال هذه السنوات في لندن، ولم يأت إلى مصر طوال هذه المدة وهو السبب الذي أثار تساؤلات الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكثير من السنوات، وجعلهم يبحثون عن رجل الأعمال أشرف السعد.

أبرز 10 معلومات عن أشرف السعد

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات لتجيب عن سؤال من هو رجل الأعمال أشرف السعد؟

1- هو رجال أعمال مصري مقيم في لندن منذ عدة سنوات.

2- بدء حياته العملية في تجارة العملات، وأسس شركة لتوظيف الأموال.

3- اتهم في الكثير من قضايا النصب خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

4- غادر إلى فرنسا بحجة العلاج قبل صدور قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بثلاثة أشهر.

تم الحكم عليه بعامين في قضية شيكات دون رصيد

5- حُكِم عليه بسنتين سجن في قضية شيكات دون رصيد وأحيل إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين.

6- تم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وتم وضع لجنة لمراقبة وفحص أمواله.

7- سافر مرة أخرى إلى فرنسا بهدف العلاج ولكنه لم يأت إلى مصر مرة أخرى، وذهب منها إلى لندن وعاش فيها حتى الآن.

8- فرضت الحكومة المصرية الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 عاما.

9- نفى كل الاتهامالت الموجهة إليه وفندها في لقاءات عديدة على قناة «المستقلة».

10- صدر حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته عام 2009.