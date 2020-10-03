أشرف السعد: الجيش المصري لما بيقف مع حد ربنا بينصره

شارك رجل الأعمال أشرف السعد، في احتفالات المواطنين بنصر أكتوبر، ببث مباشر نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "مين اللي قال إن خير أجناد الأرض حديث، أنا مقولتش حديث، أحنا اللي واضعينه والشعب المصري اللي حطه، وده حديث مش منسوب للنبي، ولكن هم خير أجناد الأرض بالنسبة لنا أحنا، ضعيف ولا قوي ولا مسند ملناش دعوة".

وقال "السعد" خلال البث المباشر: "الجيش المصري لما بيقف مع حد ربنا بينصره، موقفش مع مرسي محكمش ولا ثانية، والعيال الصغيرة مشوه في الشارع بالشراب، حد حط للسلطان العثماني أردوغان خط أحمر غير الجيش المصري؟، العالم كله امبارح مجتمع عشان يهددوا أردوغان، لكن الرئيس السيسي قاله من فضلك بمنتهى الأدب وقاله دة خط أحمر فخد عياله الإرهابيين ومشي بالبرطوشة".

وتابع: "أحنا نقف مع ثورة تنجح نقف ضد ثورة تسقط، وأي ثورة مش عاوزينها نديها على دماغها".