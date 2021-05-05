بعد عودته لمصر.. أبرز المعلومات عن أشرف السعد: أحد أباطرة توظيف الأموال

بعد سنوات طويلة من الإقامة خارج مصر، أعلن رجل الأعمال أشرف السعد، عودته إلى مصر، بعد غياب نحو ربع قرن، وذلك خلال تغريدة له عبر حسابه على تويتر. وقال «السعد»: «بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط، وبقيت روحي في مصر، بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر»، مرفقًا صورة من تواجده في المطار، وصورة أخرى في الطائرة المتجهة إلى القاهرة.

وقال أشرف السعد، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «إن شاء الله أكون على أرض مصر بعد خمس ساعات بحول الله وقوته».

أبرز المعلومات عن أشرف السعد

1- محمد أشرف السيد علي سعد، ويعرف باسم أشرف السعد.

2- من مواليد 1 يناير 1954، أي يبلغ من العمر 67 عاما.

3- ولد أشرف السعد لأسرة متوسطة في حي المنيرة بالقاهرة، تخرج في المعهد العالي للدراسات التعاونية عام 1977.

4- بدأ حياته بتجارة العملة وأسس شركة «السعد» للاستثمار وتوظيف الأموال، في فبراير عام 1991، ثم أقيمت ضده عدة قضايا بتهمة النصب، لكنه غادر إلى فرنسا في نفس العام للعلاج.

5- خلال فترة التسعنيات فرضت الحراسة على ممتلكاته، واستمرت لفترة طويلة، وانتقل للعيش في لندن لسنوات طويلة.

6- له عدد من الأبناء، وتوفيت ابنته الكبرى سارة في عام 2018، عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد صراع مع المرض.